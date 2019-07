Pouco mais de 104.000 detenções ocorreram no mês passado, menos 40.000 do que em maio.

As autoridades norte-americanas atribuem esta diminuição devido aos “esforços conjuntos” da administração do Presidente dos EUA, Donald Trump, juntamente com El Salvador, Guatemala e Honduras, países onde são provenientes a maioria dos migrantes.

O acordo com o México, acrescentaram, teve também grande influência nesta diminuição: no início de junho, o México comprometeu-se a mobilizar 6.000 elementos da Guarda Nacional para controlar a sua fronteira com a Guatemala e a receber os que solicitam asilo nos Estados Unidos, até que os seus pedidos sejam processados pelos tribunais dos EUA.

Este acordo foi alcançado depois de ameaças de aplicação de taxas alfandegárias aos produtos mexicanos. Se as duas partes não tivessem chegado a um acordo, as tarifas entrariam em vigor, afetando todas as importações mexicanas, com taxas que poderiam alcançar os 25% até outubro.

O México comprometeu-se ainda a tomar medidas para desmantelar as organizações de contrabando e tráfico, bem como as redes ilícitas de transporte e financiamento.