“O encontro deste ano pretende ajudar as crianças a trilhar o caminho da oração, para que toda a vida seja envolvida pela luz da amizade com Deus”, refere o Santuário de Fátima na sua página na Internet, acrescentando que o programa da peregrinação tem início às 21:30 de domingo, com uma vigília na Capelinha das Aparições.

Na manhã de 10 de junho, às 09:30, as crianças poderão assistir a uma encenação referente ao tema da peregrinação, na Basílica da Santíssima Trindade, após o que se segue a recitação do terço, na Capelinha das Aparições, e missa.

Da parte da tarde, a encenação é repetida às 15:00, seguida da celebração de despedida.

A Peregrinação das Crianças é, tradicionalmente, uma das que mais fiéis leva a Fátima durante o ano, pelo que o santuário sugere a antecipação da chegada, por forma a evitar congestionamentos de trânsito, que neste dia são comuns até na saída da autoestrada A1.

Face à expectativa de uma grande afluência, a Guarda Nacional Republicana (GNR), em comunicado, informou já que “o significativo aglomerado de crianças de várias idades e a projetada dimensão do evento implicam uma preocupação acrescida em todos os aspetos relacionados com a segurança das pessoas e bens e fluidez rodoviária interna e nos acessos à cidade de Fátima”.

Assim, no dia 10 de junho, no âmbito da Operação Peregrinação das Crianças 2024, “a Guarda Nacional Republicana implementa um dispositivo especial de segurança, com a interdição temporária do espaço aéreo, prevenindo desta forma a realização de voos não autorizados de drones, intensifica as ações de patrulhamento nas principais vias de acesso à cidade de Fátima, para garantir a segurança e tranquilidade pública do evento e assegurar segurança rodoviária e fluidez do trânsito”.

A primeira Peregrinação das Crianças aconteceu em 1977, quando se assinalavam os 60 anos das aparições.