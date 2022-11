Milhares de pessoas exigiram, nas ruas de Lima, no sábado, a demissão do Presidente do Peru, Pedro Castillo, que está a ser investigado por corrupção.

Os manifestantes percorreram o centro histórico de Lima e chegaram a 100 metros do parlamento, onde foram bloqueados pela polícia antimotim, que usou gás lacrimogéneo para dispersar o protesto. Outras manifestações, organizadas por partidos políticos e organizações civis, realizaram-se nas cidades de Piura e Chiclayo (norte), bem como em Cusco e Arquipa (sul). Ao mesmo tempo, decorreu, na capital peruana, uma manifestação de apoio a Castillo. O Presidente, de esquerda, já sobreviveu a duas tentativas de destituição, pedidas pelo parlamento da oposição de direita e enfrenta seis investigações de corrupção contra si, familiares e aliados políticos próximos. O antigo professor, de 53 anos, negou qualquer ato ilícito e disse ser vítima de uma campanha para o afastar do poder. "Estarei aqui até ao último dia do meu mandato porque o meu povo assim o decidiu", disse Castilho, no sábado, durante uma cerimónia no palácio presidencial.