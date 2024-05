Manifestação organizada pela Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses — Intersindical Nacional (CGTP-IN), no âmbito das comemorações do Dia do Trabalhador, desde o Martim Moniz até à Alameda D. Afonso Henriques, em Lisboa, 01 de maio de 2024. Os trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal estão em luta por mais salário, menos horário, valorização das carreiras e profissões, e pelo combate à precariedade. MIGUEL A. LOPES/LUSA

