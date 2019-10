O Presidente do Chile, Sebastian Piñera, suspendeu o aumento na tarifa do metro, mas os protestos prosseguiram desde então e espalharam-se por diversas cidades do país, com barricadas, incêndios e pilhagens.

No passado domingo, Piñera assinou os decretos necessários para suspender o estado de emergência imposto em 18 de outubro, na sequência da vaga de protestos no país e retirar os militares das ruas. Inicialmente imposto na área da capital, o estado de emergência foi posteriormente alargado a outras zonas do país, devido à violência dos protestos.

Na segunda-feira, o chefe de Estado chileno anunciou a substituição de oito dos 24 ministros do Governo, incluindo os da Economia, Interior e Finanças, alvo de muitas críticas desde o início da atual crise.