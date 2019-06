"Atenta a gravidade dos factos, só podemos concluir pela condenação do arguido em pena que nao poderá deixar de ser efetiva, a graduar pelo tribunal", afirmou a procuradora do MP Cristina Janeiro durante as alegações finais, que decorrem no Tribunal Central Criminal de Lisboa, no Campus da Justiça.

Segundo a procuradora do MP, da prova produzida em julgamento e dos documentos que constam nos autos, “ficaram provados, de uma forma geral”, os factos e os crimes descritos no despacho de pronúncia que remete para a acusação do MP.

Para a procuradora, Abdesselam Tazi é uma pessoa “inteligente, com um perfil diferenciado”, que recrutava, radicalizava e dava apoio financeiro a jovens marroquinos que chegavam a Portugal, com o objetivo de virem a integrar as fileiras do Daesh (acrónimo árabe do grupo extremista Estado Islâmico), para combaterem na Síria, nomeadamente Hicham El Hanafi, que morou com o arguido em Aveiro.

Tazi responde por oito crimes: adesão a organização terrorista internacional, falsificação com vista ao terrorismo, recrutamento para o terrorismo, financiamento do terrorismo e quatro crimes de uso de documento falso com vista ao financiamento do terrorismo.