O único arguido do processo do crime de homicídio de Mónica Silva (a grávida da Murtosa), Fernando Valente, de 37 anos, natural da Murtosa, à chegada ao Tribunal de Aveiro para o início do julgamento em que está acusado de homicídio qualificado, profanação de cadáver e aborto agravado, Tribunal de Aveiro, 19 de maio de 2025. PAULO NOVAIS/LUSA

Lusa