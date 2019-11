“Estes contactos são fundamentais para perceber o que podemos melhorar, mudar, ouvir as pessoas, os trabalhadores, as empresas, e ouvir também os serviços públicos desconcentrados para sejam mais eficazes nas respostas às necessidades dos territórios”, afirmou hoje a governante.

Ana Mendes Coutinho, que falava aos jornalistas na biblioteca municipal de Viana do Castelo, antes de iniciar reuniões de trabalho com as associações empresariais e sindicais representativas do Alto Minho, disse tratar-se da “primeira ação da iniciativa intitulada “Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social no terreno”.

“O objetivo é conhecer os problemas e identificar projetos as boas práticas que possam ser replicadas e partilhadas e manter contactos com os serviços públicos que estão desconcentrados, com as empresas e as associações que dão respostas sociais nos territórios. Perceber os problemas, os desafios que temos pela frente e, acima de tudo ouvir as pessoas”, especificou.

Acompanhada dos secretários de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, da Segurança Social, Gabriel Bastos, da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, e da Ação Social, Rita da Cunha Mendes, a ministra iniciou o programa de visitas na empresa Painhas, instalada na zona industrial de São Romão do Neiva, onde “em parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) decorre um projeto de qualificação de recursos humanos para integração no mercado de trabalho, com 100% de taxa de empregabilidade”.

Ana Mendes Godinho disse que a empresa, “atualmente com 100 formandos, dá qualificação técnica especializada na área de eletricidade”.