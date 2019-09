Eduardo Cabrita afirmou ainda que, no âmbito da aposta na formação no seio da PSP, está a decorrer na EPP a formação de 600 novos agentes, “um aumento de 50% relativamente ao curso do ano passado”, no qual foram formados 400 novos agentes.

O ministro referiu ainda a publicação, esta semana, do despacho que autoriza 1.500 novas promoções, permitindo que, em quatro anos, tenham existido “cerca de 4.000 promoções”.

Questionado pelos jornalistas, no final da cerimónia, Eduardo Cabrita escusou-se a comentar o acidente com uma aeronave ocorrido na quinta-feira em Sobrado, no concelho de Valongo, reafirmando o “profundo pesar” pela morte do capitão Noel Ferreira e remetendo para a nota divulgada pelo Ministério da Administração Interna.

A ocorrência deste acidente e o facto de vigorar até domingo Situação de Alerta de nível Vermelho levou Eduardo Cabrita a cancelar a deslocação que tinha prevista para hoje à tarde a Almeirim, onde iria visitar o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém.