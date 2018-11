A instituição anunciou quarta-feira ter chegado a acordo para aquisição da totalidade do capital social da maior unidade de saúde privada em Portugal, mas esta quinta-feira os HSB divulgaram, através de comunicado, a transmissão de 76% do capital ao grupo Trofa Saúde.

"Temos um contrato assinado para aquisição da totalidade do hospital e até ao momento não temos qualquer informação de que tenha sido revogado. Vamos analisar a situação e certamente fazer valer os nossos direitos", disse à agência Lusa Rui Maia, um dos responsáveis da Misericórdia vila-condense.

Na curta nota informativa enviada esta tarde pelo HSB, não surgiu referência à existência de um contrato com a Misericórdia vila-condense, falando apenas num acordo com o grupo de saúde nortenho.

"Manuel Agonia, fundador e presidente do conselho de administração dos Hospitais Senhor do Bonfim, em conjunto com António Vila Nova, presidente do conselho de administração do Grupo Trofa Saúde, chegaram a acordo quanto à transmissão de 76% do capital dos Hospitais Senhor do Bonfim ao Grupo Trofa Saúde", pode ler-se no comunicado.