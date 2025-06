A mais recente onda de mísseis disparados pelo Irão contra Israel atingiu três prédios, dois no norte do país e um no sul.

“Equipas de busca e salvamento do Comando da Frente Interna foram enviadas para vários locais afetados em Israel após a última salva do Irão”, afirmou um comunicado militar.

O exército suspendeu o alerta máximo por volta das 21h10 (hora local), informando os moradores que poderiam deixar os seus abrigos.

A extensão dos danos é desconhecida, informou o corpo de bombeiros israelita.

“Danos diretos foram relatados em dois prédios residenciais no Distrito Costeiro (noroeste). Além disso, danos diretos foram relatados num prédio residencial no distrito sul”, disse o corpo de bombeiros em comunicado.

A guerra entre Israel e o Irão foi desencadeada na madrugada de 13 de junho por bombardeamentos israelitas contra instalações militares e nucleares iranianas, matando lideranças militares, cientistas e civis.

Entre os mortos, contam-se pelo menos 15 oficiais superiores, confirmados por Teerão, incluindo o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, general Mohamad Hossein Baqari, o comandante-chefe da Guarda Revolucionária Iraniana, Hossein Salami, e o chefe da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária, general Amir Ali Hajizadeh.

O Irão retaliou com centenas de mísseis direcionados às cidades de Telavive e Jerusalém.

O conflito já fez dezenas de mortos e centenas de feridos de ambos os lados.