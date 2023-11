“É importante sublinhar que Israel vai continuar a guerra depois da pausa, até eliminarmos todos os terroristas do Hamas”, declarou o chefe da diplomacia israelita, após um encontro com os homólogos português, João Gomes Cravinho, e eslovena, Tanja Fajon, que realizam hoje uma visita conjunta a Israel.

“Mais do que isso: é importante sublinhar que só há um responsável pelo massacre de 07 de outubro, pela guerra que começou depois, pelos nossos reféns e também pelo sofrimento do povo em Gaza, que é o Hamas”, acrescentou o governante israelita, que falava em Sderot, sul de Israel, depois de ter acompanhado os dois colegas europeus numa visita ao ‘kibbutz’ de Kfar Aza, atacado por militantes do grupo islamita em 07 de outubro e situado a cerca de 1,5 quilómetro da Faixa de Gaza.

*Por Joana Haderer (texto) e André Sá (vídeo), enviados da agência Lusa