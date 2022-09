É uma história digna de filme: foram precisos quase 20 anos de trabalho de detetive, uma cruzada que atravessou vários continentes, para que, finalmente, o caso da moeda desaparecida, um exemplar de um total de quatro existentes, datadas de 69 d.C., fosse encerrado.

Roubada de Israel em 2002, esta pequena moeda de prata que é descrita como sendo um pedaço de história, rica em simbolismo, cunhada durante a revolta judaica há quase dois mil anos, acabou por ser encontrada, apreendida e, agora, devolvida.

Segundo conta a BBC, a saga começou quando a Autoridade de Antiguidades de Israel (AAI) soube, através de informadores, que a moeda havia sido retirada por palestinianos de um tesouro desenterrado no Vale de Ella, ao sul de Jerusalém.

A AAI passou a década seguinte a tentar localizar a moeda, somando passagens por mercados ilegais de antiguidades em Israel, Jordânia e Reino Unido. A peça foi localizada em 2017 quando esta foi levada para os Estados Unidos da América para ser vendida num leilão em Denver, no Colorado.

A autoridade israelita alertou o antigo aliado que assumiu, de imediato, a custódia administrativa da moeda, dando início a uma investigação do caso pela Unidade de Tráfico de Antiguidades do Ministério Público de Manhattan (ATU), que obteve uma ordem judicial para repatriar a moeda com base em informações recolhidas em cinco países, juntamente com a ajuda de autoridades da Europa e do Oriente Médio.

A devolução da moeda teve, inclusive, direito a uma cerimónia, em Manhattan, onde marcaram presença autoridades americanas e israelitas. Afinal de contas, para além de ser um artefacto histórico, está avaliada em um milhão de dólares.