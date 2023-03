“Eu tenho uma confiança muito grande no PSD da Madeira, tenho uma confiança muito grande no doutor Miguel Albuquerque enquanto presidente do PSD e do Governo Regional, e posso aqui assegurar que essa confiança é tal que não conto com outra coisa que não seja um apoio massivo dos eleitores madeirenses ao trabalho que tem sido conduzido por ele e pelo PSD e, por via disso, à conquista de uma maioria absoluta no parlamento regional nas eleições deste ano”, afirmou Luís Montenegro.

O líder social-democrata falava aos jornalistas no final de uma visita ao Centro Internacional de Negócios da Madeira, na freguesia do Caniçal.

Questionado se a situação política nos Açores poderá contaminar a Madeira, Luís Montenegro garantiu que a região “é contaminada pela capacidade reformista e transformadora do Governo Regional”.

O presidente do PSD acrescentou que está otimista em relação às eleições regionais previstas para este ano, que ainda não foram marcadas pelo Presidente da República, tendo em conta a “ineficiência, ineficácia e inconsistência da oposição”.

“Temos a humildade democrática de quem ainda não ganhou as eleições, mas temos bons quadros, temos um excelente presidente do Governo, temos obra e temos uma oposição que não oferece uma alternativa credível nem consistente. Há razões para estarmos otimistas”, reforçou.

Interrogado se falou hoje com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre a situação nos Açores, Luís Montenegro não quis responder.

“Não creio que seja importante dizer”, apontou.

Questionado, por outro lado, se espera que Marcelo Rebelo de Sousa vá ao encontro das suas ideias na entrevista que dará hoje à noite ou se, pelo contrário, teme que assuma uma oposição à sua política como presidente do PSD, Luís Montenegro respondeu que o destinatário da sua ação são os portugueses e não o Presidente da República.

Montenegro referiu que “o PSD e o seu líder fazem o seu trabalho” e “o senhor Presidente da República faz o seu”.

O líder dos sociais-democratas realçou ainda que votou “duas vezes, sem hesitação, no professor Marcelo Rebelo de Sousa”, considerando que “tem sido um bom Presidente da República.

Os deputados da Iniciativa Liberal e independente (ex-Chega) no parlamento dos Açores romperam na quarta-feira os acordos assinados com os partidos do Governo Regional após as eleições de 2020.

A coligação PSD, CDS-PP e PPM tem 26 deputados na Assembleia Legislativa e conta agora apenas com o apoio parlamentar do deputado do Chega, somando assim 27 lugares.

Antes, com o apoio do deputado independente e do eleito da Iniciativa Liberal, somava 29 mandatos, o que permitia ao executivo governar com maioria absoluta.