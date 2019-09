Gonçalves Pereira foi ministro dos Negócios Estrangeiros no Governo liderado por Francisco Pinto Balsemão.

O antigo ministro dedicou-se também ao ensino, tendo sido professor na Faculdade de Direito de Lisboa e administrador da Fundação Calouste Gulbnekian. Foi fundador da sociedade Cuatrecasas/Gonçalves Pereira.

Esta empresa de advogados confirmou à agência Lusa a morte do fundador, remetendo mais informações para um comunicado a emitir ainda hoje ou terça-feira.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, realçou hoje a “inteligência e brilho” do antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros André Gonçalves Pereira.

“O Presidente da República apresenta as suas condolências à família do Professor Doutor André Gonçalves Pereira. Jurista de excecionais inteligência e brilho, professor emérito de Direito Internacional Público, causídico de prestígio nacional e internacional”, lê-se numa nota publicada na página da internet da Presidência da República.

André Gonçalves Pereira “foi defensor de um Estado de Direito Democrático”, acrescentou o chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa endereçou as condolências à família do antigo ministro e deixou ainda “um último abraço reconhecido, já com saudade”.