De acordo com a agência de notícias Associated Press, que cita um comunicado do representante do músico, Dennis Thomas morreu “pacificamente enquanto dormia”, em casa, em Nova Jérsia, nos Estados Unidos.

Dennis Thomas, que nasceu em 9 de fevereiro de 1951 em Orlando, no estado norte-americano da Florida, era saxofonista, flautista e percussionista dos Kool & The Gang, bem como ‘mestre de cerimónias’ nos concertos da banda.

A última vez que subiu a palco com os Kool & The Gang foi em 4 de julho deste ano no Hollywood Bowl, em Los Angeles.

Em 1964, sete amigos criaram uma banda, que misturava jazz, soul e funk e que inicialmente batizaram de Jazziacs e que depois de adotar outros nomes, como New Dimensions e Soul Town Band, em 1969 acabaria por ficar Kool & The Gang.

Além de Dennis Thomas, os irmãos Ronald e Robert Bell, Spike Mickens, Ricky Westfield, George Brown e Charles Smith eram os outros membros fundadores do grupo.

Ronald Bell morreu em 9 de setembro do ano passado, aos 68 anos.

Foi na década de 1970 que os Kool & The Gang tiveram o período de maior sucesso, com grande parte dos temas a serem compostos por Ronald Bell, músico autodidata, entre os quais “Celebration”, “Cherish”, “Jungle Boogie” e “Summer Madness”.

Ao longo da carreira, a banda editou mais de duas dezenas de álbuns e vendeu mais de 70 milhões de discos em todo o mundo, contabilizou a publicação Consequence of Sound.

Os Kool & The Gang contam com dois prémios Grammy e sete Prémios Americanos da Música.