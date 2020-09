George Bizos dedicou a sua carreira profissional à luta pelos direitos humanos na África do Sul, para onde imigrou em 1941 como refugiado da Segunda Guerra Mundial com o seu pai.

De origem helénica, Bizos destacou-se no auge do ‘apartheid’ ao representar Walter Sisulu e Nelson Mandela, fundadores do ex-movimento de libertação, Congresso Nacional Africano (ANC, na sigla em inglês), no julgamento de Rivonia.