Na altura, a declaração de Herman foi ouvida como uma defesa da tradição, por oposição ao teatro musical mais complexo e sofisticado de Stephen Sondheim, o criador de “Sweeney Todd, o Terrível Barbeiro de Fleet Street” e de “Domingo no Parque com George”.

Herman, porém, viria a desmentir essa versão, confessando-se “um fã” do seu contemporâneo.

“I’ll Be Here Tomorrow”, “The Best of Times”, “Tap Your Troubles Away”, “It’s Today”, “We Need a Little Christmas” e “Before the Parade Passes By” são algumas das suas canções de sucesso.

Jerry Herman cresceu em Jersey City, com os pais, que durante o verão dirigiam um campo de férias em Catskill.

Autodidata, na aprendizagem de piano durante a infância, Herman viria a confessar que se apaixonou pelo Musical quando os seus pais o levaram a ver “Annie Get Your Gun”, de Irving Berlin.

“Pensei na dádiva desse homem [Berlin] a um estranho. Foi a minha grande inspiração naquela noite”, disse Herman à Associated Press, em 1996.

Após a formação em composição, na Universidade de Miami, Herman regressaria a Manhattan, no final da década de 1950, passando a atuar em clubes de jazz.

Estreou-se na Broadway com canções para o musical “From A to Z”, que incluía materiais de Fred Ebb e Woody Allen, e pouco depois assinaria a primeira produção própria, “Milk and Honey”, que também lhe deu as primeiras nomeações para o Tony (os prémios da Broadway).

A consagração aconteceu com “Hello, Dolly!”, em 1964, protagonizada Carol Channing, um espetáculo que conquistou um total de 10 prémios Tony.

Seguiu-se “Mame”, protagonizado por Angela Lansbury, peça que dominou as nomeações para os Tony e que viria a conquistar os Grammy. Em 1983, “La Cage aux Folles”, com o seu pioneiro hino da comunidade ‘gay’, “I Am What I Am”, voltaria a confirmar o lugar de Jerry Herman na primeira linha do teatro musical norte-americano.

Em 2009, Jerry Herman foi distinguido com o prémio Tony de carreira, atribuído pela American Theatre Wing e a Broadway League.