Em 2017, numa entrevista à agência espanhola Efe, pouco antes de se afastar da vida pública, Menzel atribuiu o sucesso da sua primeira longa-metragem, "Comboios Rigorosamente Vigiados", com a geração de cineastas checos da época, como Jan Kadar e Elmar Klos, também distinguidos em Hollywood, e depois com Milos Forman, que viria a fixar-se no Ocidente e a fazer filmes como "Voando Sobre Um Ninho de Cucos" e "Amadeus".

Menzel recordou porém cineastas que se mantiveram para lá do Muro que então dividia a Europa, como Vera Chytilova, Jan Nimec, Ivan Passer, Jaromil Jires ou Evaldo Schorm, revelados em festivais como os de Cannes e Berlim.

"Eu não teria tido sucesso se não fosse por nomes como Forman, Chytilova ou Nimec, que deram ao cinema checo um brilho insuspeito", e tinham em comum uma "reação natural à desonestidade de filmes ideológicos", da corrente dominante, afirmou.

Esses filmes, no entanto, foram feitos "por bons autores que tiveram de se acomodar ao que os líderes bolcheviques queriam", ressalvou Menzel à Efe.

Em agosto de 1968, a invasão da antiga Checoslováquia, pelas tropas soviéticas, pôs fim à chamada Primavera de Praga e ao clima de liberdade artística que a sociedade experimentara nos meses anteriores.

Além de dirigir, Menzel foi também ator e professor da Academia de Cinema de Praga. O realizador sérvio Emir Kusturica foi um de seus discípulos.

"Pearls of the Deep", produção de 1965, que articula cinco curtas-metragens de Menzel, Nemec, Schorm e Chytilova, inspiradas em contos de Hrabal, teve exibição portuguesa em 2017, no âmbito do festival DocLisboa.