A cineasta, que assinou filmes como “Humpday – Deu para o Torto” (2009), “Encalhados” (2014) e “Entre Irmãs” (2011), também dirigiu alguns episódios de séries como “Mad Man”, “Glow”, “Little Fires Everywhere” e “Master of None”.

Adam Kersh, publicitário da realizadora, indicou que Lynn Shelton faleceu na sexta-feira num hospital em Los Angeles.

A realizadora tornou-se uma voz forte no novo cinema independente americano, provocando impacto no meio com os seus filmes de baixo orçamento, e depois em séries televisivas, nomeadamente “Little fires everywhere,” com Reese Witherspoon e Kerry Washington.

Shelton começou a carreira no cinema com cerca de 30 anos, depois de ter tentado ser atriz e fotógrafa, acabando por escrever e dirigir oito filmes ao longo de 14 anos.

Vários atores e amigos salientaram a “alegria, vivacidade, generosidade e espírito que tocaram muitos” com quem trabalhou.