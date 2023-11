"No passado dia 1 de novembro de 2023 – Dia de Todos os Santos – morreu o Senhor Eng.º Pedro Pereira Coutinho Teixeira Duarte, facto que deixa de luto a Empresa e cada um dos tantos que foram tocados – direta e indiretamente – por ele", é referido numa nota.

Segundo a empresa, "partiu com 105 anos de idade e mais de 105 descendentes".

"Um homem de Família, um Senhor na e para a Empresa e todos os que nela trabalharam. Uma figura ímpar como pessoa, como engenheiro, como profissional, como líder e como empresário", pode ler-se.

Pedro Pereira Coutinho Teixeira Duarte nasceu a 24 de agosto de 1918, na Lourinhã, e "foi o segundo de três irmãos filhos do Engenheiro Ricardo Esquível Teixeira Duarte, que fora o responsável pelo início da atividade da Teixeira Duarte em 1921".

A Ordem dos Engenheiros – Região Sul "recebeu com pesar a notícia do falecimento do Engenheiro Pedro Teixeira Duarte (105 anos), Membro Sénior, Especialista em Geotecnia, título outorgado pela Ordem dos Engenheiros, foi ainda membro fundador da Academia da Engenharia", lê-se num comunicado publicado no site.

"Licenciou-se em Engenharia Civil, pelo Instituto Superior Técnico em 1946, tendo integrado esta Associação Profissional em 1950. Em 2022 foi homenageado pelo Conselho Diretivo da Região Sul, durante as comemorações do Dia Regional do Engenheiro", explica a Ordem.

Além disso, "Pedro Teixeira Duarte teve intervenção direta em centenas de projetos e obras, tendo dado contributo especialmente relevante para a Engenharia Portuguesa com a sua atuação em inúmeras obras geotécnicas com tecnologias originais ou pela primeira vez utilizadas em Portugal".