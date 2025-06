Um estudo publicado na segunda-feira no Journal of Neuroscience descreve como as moscas da fruta (“Drosophila melanogaster”) são uma “mina de ouro” para desvendar a biologia da dependência da cocaína, um problema crescente e mortal em todo o mundo.

Para além de partilharem com os seres humanos genes envolvidos no consumo de intoxicantes, as moscas da fruta crescem rapidamente e são relativamente fáceis de realizar experiências genéticas.

Os autores já tinham feito experiências com este inseto para estudar a dependência do álcool, isolando os genes que partilham com as pessoas nesta tendência descontrolada para beber.

“Só há um problema, que é o facto de as moscas, ao contrário dos humanos, não gostarem nada de cocaína”, diz um dos autores, Adrian Rothenfluh, investigador em psiquiatria na Universidade de Utah, nos Estados Unidos.

A cocaína ativa os recetores de sensação amarga das moscas, pelo que, quando os investigadores lhes deram a escolher entre uma solução doce com sacarose e uma solução semelhante com cocaína, elas escolheram sistematicamente a opção sem droga, mesmo quando tinham sido previamente expostas à cocaína.

A resposta, segundo os cientistas, pode estar no sentido do paladar das moscas, uma vez que os insetos estão evolutivamente programados para evitar as toxinas das plantas, e a cocaína é uma toxina vegetal.

As moscas, em particular, têm recetores gustativos nos seus “braços” (os seus segmentos tarsais), pelo que podem alcançar algo e saber a que sabe antes de o ingerir.

Ao observar a reação dos nervos sensoriais das moscas à cocaína, os investigadores aperceberam-se de que a cocaína ativava fortemente os recetores de sabor amargo nos “braços” das moscas.

Ao silenciar a atividade destes nervos, de modo a que não pudessem perceber o sabor amargo, as moscas começaram a preferir a água adoçada com cocaína à água açucarada normal com uma rapidez espantosa, 16 horas após a primeira exposição.

A reação das moscas à cocaína é semelhante à dos humanos, de acordo com Rothenfluh que explica que, “com doses baixas, começam a correr, com doses muito elevadas ficam incapacitadas”.

Até à data, o grande número de genes envolvidos no risco de dependência dificultava a determinação dos melhores alvos terapêuticos.