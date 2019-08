A União dos Transportadores Portugueses (UPT), com sede no Porto, que representa meia centena de pequenos e médios transportadores, exortou hoje o Governo a regular o setor e a fazer cumprir as leis que existem no país.

"Não procuramos ajudas nem subsídios, apenas pretendemos que o Governo faça cumprir as leis, que não são cumpridas devido aos fortes lóbis do setor", disse à agência Lusa Domingos Pereira, vice-presidente da Assembleia Geral. Se a lei fosse cumprida, acrescentou, as empresas "faturavam o suficiente para pagar aos motoristas e a questão da greve nem estaria a ser discutida". A associação oficializada a 14 de junho mostra-se disponível para colaborar na realização de um estudo de mercado para criar uma tabela de faturação com preços mínimos nos transportes. Segundo Domingos Pereira, "tudo é tabelado no país, desde os táxis ao comboio e transporte de passageiros", e questionou "por que razão não se consegue tabelar nos transportes de mercadorias para não haver concorrência desleal". Continuar a ler Mostrando-se solidário com a luta dos motoristas, que mantêm agendada uma greve nacional para dia 12 de agosto, o representante da UPT defende um Contrato Coletivo de Trabalho que garanta "condições de trabalho adaptado aos motoristas e às empresas, de modo a que todos possam trabalhar condignamente". "Nós queremos cumprir as nossas obrigações, mas o Governo tem de cumprir. E, se cumprir, as empresas vão faturar o suficiente para lhes pagar", frisou o dirigente, salientando que os motoristas "não exigem nada mais do que têm direito, atendendo à carga horária e à deslocação para fora da área de residência". A UTP queixa-se também de ainda não ter sido recebida pelo Governo, após várias diligências efetuadas nesse sentido, e mostra-se convencida de que se a legislação atual fosse cumprida "os motoristas provavelmente não avançariam com a greve". O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) convocaram uma greve por tempo indeterminado, a partir de dia 12, que ameaça o abastecimento de combustíveis e de outras mercadorias. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.