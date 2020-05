É naquele lugar de culto muçulmano que as pessoas se aproximam, com os seus tapetes, a uma grande tira de plástico que marca as novas posições. Agora, os fiéis ficam separados por dois lugares, de modo a cumprir a distância de segurança.

Em declarações à agência Lusa, o xeque David Munir diz que a Comunidade Islâmica de Lisboa (CIL) se adaptou conforme as regras da Direção-Geral da Saúde (DGS), revelando que a principal oração, que decorre à sexta-feira, não se vai realizar tão cedo.

“Quando se falou das reaberturas dos espaços religiosos, a Comunidade Islâmica refletiu e pensou em criarmos condições para as pessoas virem fazer as suas orações”, observa.

De acordo com o imã da Mesquita Central de Lisboa, foram criadas regras de distanciamento social e as pessoas são obrigadas a usar máscara durante as orações, bem como a levar o seu próprio tapete.