Uma mulher foi na noite de quinta-feira esfaqueada por um homem perto de uma superfície comercial no Porto, disse fonte da PSP, referindo que a vítima está fora de perigo e o agressor foi internado num hospital psiquiátrico.

“O caso ocorreu pelas 20:30, quando um homem, que é acompanhado pela psiquiatria do Hospital de São João, saiu para a rua com uma faca, que utilizou para esfaquear uma mulher na zona do tórax junto a um estabelecimento comercial em Paranhos”, afirmou à agência Lusa fonte da PSP.

Segundo a mesma fonte, a mãe do agressor informou que este não tinha tomado a medicação.

“A vítima foi transportada para o hospital, mas está fora de perigo. O agressor foi internato no Hospital Magalhães Lemos”, acrescentou, explicando que este já tinha estado internado anteriormente nesta unidade de saúde, especializada em psiquiatria e saúde mental.