María foi diagnosticada em abril com a covid-19, permanecendo isolada várias semanas no seu quarto, na residência de Santa Maria del Tura, em Olot, Girona, mas deu um resultado negativo para a presença do vírus no último teste, o que mostra que superou a doença.

O centro onde reside sofreu a letalidade do novo coronavírus, registando várias mortes confirmadas ou por suspeitas da covid-19.

María é filha de um jornalista de Pamplona, ??responsável pela revista americana Mercurio, e de uma mulher de Barcelona, e ??nasceu a 04 de março de 1907 em São Francisco (Estados Unidos), para onde o pai foi trabalhar depois de passar uma temporada no México.

Viveu em Nova Orleans (Estados Unidos) e nas cidades catalãs de Barcelona, ??Banyoles, Girona, Calonge i Sant Antoni e Palol de Revardit, por cerca de duas décadas, fixando-se, depois, na residência de Santa Maria del Tura, em Olot, onde tinha um amigo e primo do marido.

Aos 113 anos, María garante que está “bem [de saúde], com os pequenos inconvenientes que todos podem ter” e agradece o tratamento dos profissionais da residência, precisando que todos “são muito gentis, muito atenciosos”.