A ANMP, reunida em congresso nacional, em Vila Real, apresentou um relatório para o Financiamento Local e destacou preocupações com os cortes propostos no âmbito do próximo quadro de apoio.

Para Portugal, a Comissão Europeia prevê um pacote financeiro de 21.200 milhões de euros, 7% abaixo do quadro atual e que pode atingir os 12% de acordo com a nova proposta da presidência finlandesa.

Ribau Esteves, relator do documento e vice-presidente do conselho diretivo da ANMP, falou numa proposta da comissão "globalmente má", para países como Portugal, e "ainda pior" da presidência finlandesa.

Por isso, a ANMP defendeu que o “Estado português deve “reforçar a negociação política” para “contrariar em absoluto” os cortes propostos e reclamou ainda que sejam mantidas as “atuais taxas de cofinanciamento”.

A Comissão Europeia propõe uma diminuição das taxas máximas, passando a 70% para as regiões menos desenvolvidas, regiões ultraperiféricas, fundo de coesão e Interreg, contra os atuais 85%.