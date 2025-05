Para os bebés dos 6 meses aos 4 anos, a proposta é 'Seraphina – uma viagem da cidade para o campo', em cena no sábado, 31 de maio, às 11h00. Este espetáculo sensorial e musical convida os mais pequeninos a descobrir o universo encantado dos livros e das amizades, através de cores vibrantes, músicas suaves e interações delicadas. É uma experiência acolhedora que celebra a descoberta, a imaginação e a ternura.

Para os maiores de 3 anos, o ogre mais querido de sempre sobe ao palco com 'Shrek', um espetáculo cheio de humor e aventuras. Shrek vivia sozinho e em paz no seu pântano até que o Lord Farquaad decide invadi-lo com todas as criaturas mágicas do reino. Para recuperar o seu sossego, o ogre embarca numa missão inesperada: resgatar a princesa Fiona, guardada por um dragão. A história, que junta personagens inesquecíveis como o Burro e a princesa politicamente incorreta, promete divertir toda a família. O espetáculo acontece no sábado, 31 de maio, às 15h00, e repete no domingo, 1 de junho, às 11h30.

No domingo, dia 1 de junho, às 11h00, é a vez de 'Os Três Porquinhos' entrarem em cena numa versão musical renovada e cheia de surpresas. Depois de deixarem a casa da mãe para seguir o seu próprio caminho, os três irmãos porquinhos constroem as suas casas e enfrentam o desafio de lidar com a misteriosa Loba Má – que, nesta história, é uma espécie em vias de extinção à procura de refúgio. Entre canções, humor e empatia, a peça aborda temas como a liberdade, as diferenças e a importância de compreender o outro.

Com propostas para todas as idades, este fim de semana promete ser inesquecível para os mais novos e uma oportunidade única para as famílias celebrarem juntas o Dia da Criança através do teatro.

Os bilhetes podem ser adquiridos aqui.