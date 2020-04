Segundo as informações do MNE, "a entidade proprietária do navio também não é portuguesa".

De acordo com o site Dryad Global, o navio é detido pela empresa alemã Transeste Schiffahrt GMBH.

Em outubro de 2019, Portugal publicou um decreto que autorizava os armadores a contratarem guardas armados para navios de bandeira nacional, nomeadamente quando atravessassem zonas de conflito ou com casos de pirataria.

No entanto, esse decreto ainda não foi regulamentado.

No final de março, no golfo da Guiné, o navio MSC Talia, com registo na Madeira, foi alvo de um ataque de pirataria, tendo sete dos seus 17 tripulantes, de nacionalidade ucraniana, sido sequestrados, estando actualmente desaparecidos.