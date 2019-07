O NRP Viana do Castelo, comandado pela capitão-tenente Vânia Carvalho, realizou ainda ações no âmbito da busca e salvamento, tendo garantido a patrulha e vigilância da Zona Económica dos Açores e marcou presença junto das diversas comunidades das ilhas.

"Esta presença permitiu uma proximidade às comunidades, materializada através da abertura do navio a visitas ao público, registando cerca de um milhar de visitantes", sublinha a Marinha, destacando ainda os eventos realizados no âmbito do Dia da Defesa Nacional, "tendo recebido a bordo a visita de 336 jovens das Ilhas de Santa Maria, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial".

Durante a missão nos Açores, o navio da Marinha executou ainda exercícios conjuntos com o Exército Português e com o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (o exercício "TOURO 19") e com a Força Aérea Portuguesa (FAP).

O NRP João Roby rendeu o Viana do Castelo e já iniciou a sua missão na Zona Marítima dos Açores, de acordo com a Marinha.