“Vamos continuar com nebulosidade a norte do Cabo Espichel e muita nebulosidade a sul do rio Douro no interior Norte e Cento e Alentejo, que tende a dissipar ao longo da manhã [de hoje]”, disse a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com Maria João Frada, a partir do final da manhã de hoje está prevista uma intensificação do vento no litoral e nas terras altas com rajadas da ordem dos 60 quilómetros por hora.

“Quanto às temperaturas, hoje não há alterações significativas relativamente ao dia de ontem [quinta-feira]. Vamos ter máximas abaixo dos valores normais para esta altura do ano: entre os 23 e os 26/27 graus, sendo mais elevadas no interior do Alentejo e na costa sul do Algarve”, destacou.

No que diz respeito ao fim de semana, não são esperadas alterações relativamente ao dia de hoje, prevendo-se apenas uma diminuição da intensidade do vento.

“Vamos continuar a ter nebulosidade matinal no litoral oeste que poderá persistir no domingo a norte do Cabo Raso. Está prevista até a possibilidade de chuvisco a norte do Cabo Raso. Na costa sul do Algarve vai estar céu limpo com temperaturas máximas entre os 27 e os 30 graus”, disse.

Segundo a meteorologista do IPMA, esta é uma situação atípica para o verão sobretudo pela persistência.