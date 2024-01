O relatório do Instituo Rousseau, que envolveu “analistas de toda a Europa”, indica que são necessários “40 biliões de euros para colocar a UE no caminho para a neutralidade climática, mantendo-se em simultâneo na corrida global da competitividade, em linha com a agenda da autonomia estratégica da UE”.

O estudo dá conta de que os governos dos 27 Estados-membros “têm de canalizar financiamento novo para os capitais ‘verdes'”, aumentando em 2,3% o Produto Interno Bruto (PIB) da UE, para “desbloquear os benefícios da transição climática”.

A despesa pública tem de “duplicar de 250 mil milhões de euros para 510 mil milhões de euros por ano para catalisar o investimento privado e as soluções financeiras de descarbonização”.

Guillaume Kerlero, diretor para a transição ecológica do Instituto Rousseau e responsável do projeto, referiu que o estudo apresentou “níveis detalhados sem precedentes sobre a necessidade de investimento adicional, em particular no setor público”.

“Os números podem parecer significativos, mas o investimento na transição ‘verde’ é uma ação financeira lógica, sendo apenas uma fração daquilo que os governos da UE dispensaram para os planos de recuperação da covid-19 e apoios aos combustíveis fósseis”, acrescentou.

“A escolha é muito simples. Podemos falhar os objetivos da transição [climática] e delinear o caminho para um futuro incerto. Continuaremos a gastar o dobro do investimento necessário para a transição na importação de combustíveis fósseis, ou podemos planear com responsabilidade, que vai resultar em centenas de milhares de empregos, melhorar a nossa soberania e balanço comercial”, concluiu.