A pontuação final dos estudantes brasileiros no PISA foi de 413 em leitura, 384 em matemática e 404 em ciências, indicando leve melhora do país nas disciplinas do ranking que analisou 79 países.

O desempenho médio dos brasileiros, porém, manteve uma tendência de estagnação em 2018, na comparação com edições anteriores.

O PISA (Programme for International Students Assessment) é um relatório da OCDE, elaborado de três em três anos, e que mede o desempenho dos alunos de 15 anos em diversas competências.

As competências analisadas são leitura, matemática e ciências, avaliando ainda outras questões como as capacidades para mobilizar esses conhecimentos na resolução de problemas do dia-a-dia nas sociedades contemporâneas, o ambiente escolar e as condições de equidade na aprendizagem.

Ponto a ponto, o exame mostrou que metade dos estudantes brasileiros alcançaram nível básico de proficiência em leitura, enquanto a média da OCDE é de 77%.