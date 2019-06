8 de junho, Dia Mundial dos Oceanos, uma data sob a égide das Nações Unidas, que este ano escolheu trazer as questões de género para o centro do debate, para que se possam descobrir "maneiras de promover a igualdade" em atividades relacionadas com os oceanos, tal como investigação científica, pesca ou migrações.

Em Portugal, um pouco por todo o país, neste dia limpam-se praias e alerta-se para os perigos que os oceanos enfrentam.

O objetivo de uma ação de limpeza marcada para a manhã deste sábado, no Porto, é cobrir 2,7 quilómetros entre a praia das Pastoras e a praia do Castelo do Queijo, com escolas, associações, empresas e escuteiros. Nas margens do estuário do Sado, cerca de 100 alunos de escolas locais irão limpar e fazer a campanha por "mariscar sem lixo", com a participação de mulheres das comunidades piscatórias. Na praia de São Jacinto, em Aveiro, serão os escuteiros entre 10 e 14 anos a promover a recolha do lixo e a participar em várias atividades didáticas. Nas praias de Odeceixe, Arrifana e Amoreira, no concelho de Aljezur, o alvo da principal da ação de limpeza promovida será o plástico, tal como no município de Mira. O cenário repete-se em praias de todo o mundo, do Brasil à Califórnia, de Angola a Moçambique, numa tradição iniciada a partir da Cimeira da Terra de 1992, que se realizou no Rio de Janeiro.

Mas que oceanos são estes? Factos, curiosidades e alertas

O tamanho e a profundidade

Os oceanos cobrem cerca de 70% da superfície do planeta Terra, ocupando 361,9 milhões de quilómetros quadrados, mas mais de 90% estão por conhecer e explorar.

Toda a água da Terra tem uma massa de 1,4 quintiliões de toneladas, mas apenas 3% por cento é água doce.

O ponto mais profundo dos oceanos fica na fossa das Marianas, no oceano pacífico, a 10,994 metros de profundidade.

A profundidade média dos oceanos é de cerca de 4.000 metros.

O oceano "português”

Portugal tem mais de 2.100 quilómetros de costa, entre o continente e as regiões autónomas.

A zona económica exclusiva de Portugal cobre mais de 1,6 milhões de quilómetros quadrados de oceano.

O projeto de extensão da plataforma continental de Portugal prevê o aumento do oceano “português" para 3,8 milhões de quilómetros quadrados

Biodiversidade

O censo da vida marinha feito ao longo de dez anos, concluído em 2010 e reunido no Sistema de Informação Biogeográfica Oceânica, contabilizou mais de 124 mil espécies.

Na lista das 27 mil espécies mais vulneráveis do planeta compilada pela União Internacional para a Conservação da Natureza, crustáceos, tubarões, raias e corais estão entre as que têm mais referências como estando ameaçadas de extinção, com perto de um terço das entradas em situação de ameaça.

O consumo humano de peixe leva à sobrepesca num terço das reservas exploradas comercialmente, estimam as Nações Unidas.