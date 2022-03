“A agitação marítima será caracterizada por uma ondulação proveniente do quadrante oeste, com uma altura significativa que poderá atingir os quatro metros e uma altura máxima de dez metros, com um período médio a variar entre os nove e os 12 segundos. São esperados ventos com uma intensidade média de até 35Km/hora e rajadas até 75Km/hora, provenientes do quadrante oeste/sudoeste”, avançaram as autoridades, em comunicado de imprensa.

A Autoridade Marítima Nacional e a Marinha apelam a que a população redobre cuidados, “tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras”.

Nesse sentido, recomendam que os pescadores reforcem a amarração e mantenham uma "vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas".

Recomendam ainda que a população evite “passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima” e que não sejam praticadas atividades de pesca lúdica, “em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas”.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu hoje avisos amarelos para os grupos ocidental e central dos Açores, referentes a agitação marítima, precipitação e vento, na terça-feira.

As ilhas do grupo ocidental (Flores e Corvo) estão sob aviso amarelo, a partir das 06:00 locais (07:00 em Lisboa) de terça-feira, com previsões de agitação marítima, com “ondas de oeste”, de precipitação “por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada”, e de vento forte, com “direção de sudoeste, rodando para oeste”.

Os avisos referentes à agitação marítima e à precipitação estendem-se até às 12:00 e o de vento forte até às 15:00.

Já as ilhas do grupo central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial) estão sob aviso amarelo entre as 12:00 e as 18:00 de terça-feira, com previsões de precipitação, “por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada", e de vento forte, com “direção de sudoeste, rodando para oeste”.

O IPMA emite aviso amarelo (o terceiro mais grave da escala) sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.