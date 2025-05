Uma nova investigação revelou que os chimpanzés não são tão diferentes dos humanos como se pensava no que toca aos hábitos de higiene e cuidados de saúde, conta o The Guardian.

Estes animais foram observados a limpar-se após defecar e após o sexo. Em muitos destes casos, os chimpanzés escolheram plantas conhecidas por possuírem propriedades medicinais ou anti-inflamatórias, embora os cientistas não possam afirmar com certeza se os animais têm consciência das propriedades terapêuticas das plantas.

Para além dos cuidados de saúde próprios, os chimpanzés também demonstraram comportamentos de assistência a outros membros do grupo, mesmo quando não se tratava de parentes diretos.

Entre os casos registados estão a remoção de armadilhas presas nos corpos de outros chimpanzés, o tratamento de feridas alheias e, num exemplo que despertou atenções, um chimpanzé a limpar o pénis de outro após o acasalamento.

O estudo, conduzido por investigadores da Universidade de Oxford e publicado na revista científica Frontiers in Ecology and Evolution, baseia-se na observação de duas comunidades de chimpanzés (Sonso e Waibira) na floresta de Budongo, no Uganda.

As descobertas contribuem para uma melhor compreensão das origens dos sistemas de saúde humanos e reforçam a possibilidade de que o altruísmo e a empatia não sejam características exclusivamente humanas.