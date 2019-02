Esta nova lei entra em vigor no prazo de 120 dias, o que significa que se aplicará já nas eleições legislativas, mas não nas europeias de 26 de março próximo.

Na votação eletrónica - já que a aprovação do diploma se requeria dois terços por uma maioria absoluta de deputados -, a proposta que partiu do Governo obteve 184 votos a favor, 24 contra e oito abstenções.

Votaram contra a maioria da bancada do CDS-PP e as abstenções saíram do PCP, PEV, do deputado social-democrata Miguel Morgado, e dos deputados do CDS Nuno Magalhães, João Rebelo, Teresa Caeiro e Ana Rita Bessa.

A presidente do CDS e a democrata-cristã Isabel Galriça Neto juntaram-se ao PSD, PS, Bloco de Esquerda, PAN e ao deputado não inscrito Paulo Trigo Pereira na aprovação deste diploma.

Com a entrada em vigor do atual diploma, em vez de um terço de obrigatoriedade de representação política de cada género em candidatura políticas, como tem acontecido até agora, passa-se a partir de legislativas de outubro para a fasquia de 40%.

A deputada socialista Susana Amador considerou a aprovação da nova lei da paridade "um passo histórico" no sentido da igualdade entre homens e mulheres na representação política, enquanto o dirigente social-democrata Carlos Peixoto afirmou que a ação do PSD foi decisiva "para moderar" o diploma inicial que saiu do Governo.

Numa declaração de voto oral, a presidente do CDS-PP manifestou apoio à existência de uma progressiva igualdade entre homens e mulheres ao nível da representação política, mas fez um discurso muito crítico sobre a atuação do PS e do PSD ao longo do processo de aprovação deste diploma.