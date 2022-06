Nove combatentes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) morreram nos recentes confrontos com o exército turco no âmbito da nova operação militar que decorre no norte do Iraque, anunciou hoje o Ministério da Defesa Nacional turco.

Em abril deste ano, a Turquia lançou uma operação militar no norte do Iraque contra membros do PKK, uma organização que Ancara considera ser um grupo terrorista. O exército turco não deu mais detalhes sobre esta última operação, segundo um comunicado citado pela agência oficial de notícias turca Anatolia.