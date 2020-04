O início do julgamento chegou a estar agendado para junho de 2019, mas ficou sem efeito, devido a um requerimento apresentado por um dos advogados de defesa a suscitar uma “nulidade insanável”, por não ter sido notificado do despacho que designou data para a realização do debate instrutório.

O coletivo de juízes determinou assim o reenvio dos autos ao juiz de instrução para a repetição do debate instrutório, tendo esta fase processual terminado em outubro passado com a pronúncia de todos os arguidos, com exceção de uma empresa entretanto declarada extinta.

Além de Manuel Godinho, vão estar sentados no banco dos réus mais três pessoas, designadamente o seu filho, João Godinho, dois administradores de empresas do grupo empresarial do sucateiro e uma sociedade.

Segundo o despacho de pronuncia, consultado pela Lusa, o esquema passava pela emissão de faturas de duas empresas do grupo empresarial “Godinho” a outras tantas empresas do mesmo grupo que não correspondiam a qualquer transação comercial, para obter vantagens fiscais indevidas em sede de IVA e IRC, anulando ou reduzindo o valor do imposto a entregar ao Estado.