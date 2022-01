O DN noticia esta quarta-feira que mais de 109 mil imigrantes obtiveram autorização de residência em 2021, um aumento próximo daquele que aconteceu em 2019, antes da pandemia, quando Portugal ganhou 110 048 novos residentes.

Atualmente, e segundo números revelados por este jornal, existem, agora, 771 mil cidadãos estrangeiros a residir em território nacional, um valor nunca antes alcançado. Em seis anos Portugal praticamente duplicou o número de estrangeiros, passando de 388.731 em 2015 para o número que agora é divulgado.

A tendência é que o número de imigrantes continue a crescer, com o SEF a revelar que há, atualmente, milhares de processos agendados.

Sobre o atual aumento, ainda não há dados pormenorizados referentes às nacionalidades dos mesmos, no entanto espera-se que se mantenham as tendências verificadas em 2020, ano em que a comunidade brasileira representava 27,8% do total de imigrantes, seguindo-se a britânica.

Uma das razões apontadas para este aumento de cidadãos estrangeiros está na alteração dos procedimentos para reduzir os casos pendentes e que os tornou mais célere.

"O serviço tem vindo a adotar medidas excecionais, com vista à recuperação de pendências e à eficiência na gestão documental de cidadãos estrangeiros, na sequência do despacho nº 5793-A/2020 de 22 de maio de 2020, que determinou a implementação de um procedimento simplificado de instrução dos pedidos de concessão de autorização de residência", referem os responsáveis do SEF ao DN.