As cerimónias fúnebres tiveram início na quarta-feira e são retomadas hoje, a partir das 11:00, disse à Lusa o agente do músico, Paulo Salgado. O funeral partirá às 17:30 para o cemitério do Alto de São João, onde o corpo será cremado.

Durante o velório, na quarta-feira, foi interpretada a música "A cantiga é uma arma", de forma espontânea e emotiva, por antigos membros do Grupo de Ação Cultural (GAC) - Vozes na Luta, fundado por José Mário Branco, na década de 1970. No salão decorado com cravos vermelhos, o coro estendeu-se às dezenas de pessoas presentes e terminou com um aplauso.

Entre as figuras da cultura e da política portuguesas que se dirigiram à Voz do Operário na quarta-feira, contam-se o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, o secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva, o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, e a coordenadora nacional do Bloco de Esquerda, Catarina Martins.

Os músicos Sérgio Godinho e Fausto Bordalo Dias, o encenador Jorge Silva Melo, o realizador Bruno de Almeida, o humorista Ricardo Araújo Pereira, a fadista Kátia Guerreiro, o antigo dirigente político Mário Tomé e o diretor da Cinemateca, José Manuel Costa, também passaram pela Voz do Operário, assim como o fadista Camané, os músicos Mário Laginha e Carlos Barretto, o ator Carlos Paulo e o encenador João Mota, da Comuna - Teatro de Pesquisa.

Ao longo dos dois últimos dias, a obra de José Mário Branco tem sido recordada por diferentes personalidades.