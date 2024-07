O alerta para o incêndio foi dado pelas 20:30 e o prédio foi evacuado por precaução, depois do fogo ter atingido a garagem do edifício de cinco andares, explicou fonte do Comando Sub-regional do Médio Tejo.

Seis civis ficaram feridos devido a inalação de fumos, enquanto dois bombeiros foram assistidos por exaustão, acrescentou.

Todas as vítimas foram consideradas feridos leves e transportadas para o hospital de Abrantes.

Fonte do Comando Sub-regional do Médio Tejo referiu, pelas 22:45, que os bombeiros estavam a proceder ao arejamento do edifício para o regresso dos moradores às habitações, desconhecendo, naquele momento, se o incêndio causou necessidade de realojar algum morador.

A ocorrência mobilizou 36 operacionais, apoiados por 15 viaturas. Além dos bombeiros de Abrantes estiveram no local, com ambulâncias, as corporações de Constância, Sardoal, Gavião e Barquinha.

Para o local também se deslocaram a PSP e proteção civil municipal.