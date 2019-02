Em comunicado, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) explica que as Nações Unidas apresentaram hoje o Plano de Resposta Conjunta de 2019 para a crise humanitária dos refugiados rohingya em situações vulneráveis nas comunidades de acolhimento.

Ajuda e serviços básicos, como alimentos, água, saneamento e abrigo, representam mais de metade das necessidades de financiamento para este ano, indica o ACNUR.

Outras áreas deste apelo incluem saúde, gestão de sites, atividades de proteção – nomeadamente proteção infantil e combate à violência sexual e de género – educação e nutrição.

“A solidariedade demonstrada pelo Governo do Bangladesh e a determinação dos parceiros humanitários levaram à implementação do primeiro Plano de Ação Conjunta em 2018. Hoje, renovamos o nosso compromisso de atender às necessidades urgentes dessa população e pedimos à comunidade internacional para apoiar esses esforços”, referiu António Vitorino, diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM).

Por seu turno, Filippo Grandi, o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, considerou que o “imperativo humanitário é estabilizar a situação dos refugiados rohingya apátridas e das comunidades de Bangladesh que os acolhem”.