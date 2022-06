A Polícia Judiciária informa, através de comunicado, informa que "desencadeou, na passada sexta-feira, dia 24, a operação 'Areia Branca', visando desarticular um grupo criminoso, que nos últimos meses se vinha dedicando à distribuição, a nível nacional, de quantidades significativas de droga, adquirida no Sul de Espanha".

Na mesma nota, as autoridades informam que no "âmbito desta Operação, foram localizados e detidos, em flagrante delito, cinco homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 32 e os 38 anos de idade, na posse de mais de dezoito quilos de canábis em folhas, seis quilos de haxixe, cerca de uma centena de comprimidos de MDMA-Ecstasy e uma pequena quantidade de cocaína".

Foram ainda apreendidas "diversas viaturas, equipamentos de telecomunicações, dinheiro, documentos e outros objetos, com relevante interesse para a prova dos factos sob investigação".

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo sido aplicado a quatro deles a medida de prisão preventiva, enquanto dois ficam obrigados a apresentações periódicas e proibição de contactos, com os restantes.

A investigação prossegue, conclui a PJ.