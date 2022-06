"A Polícia de Segurança Pública (PSP) desencadeou hoje uma operação de investigação criminal que decorre nos distritos de Lisboa, Porto, Setúbal, Braga e Faro", lê-se na nota enviada, adiantando-se que é parte de um "i nquérito dirigido pelo Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP)".

A PSP está a levar a cabo "buscas domiciliárias e não domiciliárias tendentes à recolha de prova de crimes de corrupção passiva para ato ilícito, corrupção ativa para ato ilícito e falsificação de documentos".

O Jornal de Notícias e a CNN adiantam que o caso visa as instalações do Instituto da Mobilidade e dos Transportes e prende-se com inspeções fraudulentas de automóveis.