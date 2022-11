“No final de outubro os pagamentos em atraso das entidades públicas ascenderam a 978,7 milhões de euros, o que representa um aumento de 199,6 milhões de euros relativamente ao período homólogo e um aumento de 74,6 milhões de euros face ao final do mês anterior”, pode ler-se no documento hoje divulgado pela Direção-Geral do Orçamento (DGO).

Segundo a síntese da DGO, para a evolução homóloga contribuiu, sobretudo, o aumento registado nos Hospitais EPE (Entidades Públicas Empresariais) em 137,3 milhões de euros, para 690,8 milhões de euros, e na Administração Central em 55,5 milhões de euros, para 97,8 milhões de euros.

Para a variação mensal, o maior contributo registou-se nos Hospitais EPE com um aumento de 77,5 milhões de euros face a setembro.

São considerados pagamentos em atraso dívidas por pagar há mais de 90 dias.