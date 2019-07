“A menor encontrava-se num esconderijo do quarto, disfarçado por parede falsa, preparado propositadamente, ao que tudo indica, para ali ser ocultada, sempre que alguma autoridade policial ou outra instituição se aproximavam do imóvel, sendo o espaço exíguo, sem qualquer tipo de luz e quase sem circulação de ar”, acrescenta o documento.

A criança está bem nutrida e aparentava estar de boa saúde, ficando sob a alçada de técnicos da Segurança Social, assim como outros dois menores que também estavam na residência.

A operação policial foi efetuada pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão Policial de Cascais, contando com o apoio da Unidade Especial de Polícia e do Comando Metropolitano do Porto, na União das Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, no Porto.