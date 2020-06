Pelo menos 592.191 pessoas foram declaradas curadas pelas autoridades norte-americanas.

Os outros países mais afetados pela covid-19 são o Brasil, com 46.510 mortes e 955.377 casos, o Reino Unido, com 42.288 mortes (300.469 casos), a Itália, com 34.514 mortes (238.159 casos) e a França, com 29.603 mortes (195.142 casos).

Entre os países mais atingidos, a Bélgica mantém-se como o país com mais mortos face à sua população, 84 óbitos por cada 100.000 habitantes, seguido pelo Reino Unido (62), Espanha (58), Itália (57) e Suécia (50).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 83.293 casos (28 novos entre quarta-feira e hoje), incluindo 4.634 mortes (0 novas) e 78.394 curas.

A Europa totalizava às 19:00 TMG de hoje 190.185 mortes e 2.471.745 casos, os Estados Unidos e o Canadá 126.405 (2.273.952 casos), América Latina e Caraíbas 86.723 (1.840.488 casos), a Ásia 26.990 (938.635 casos), o Médio Oriente 12.730 (606.444 casos), África 7.222 (270.355 casos) e a Oceânia 131 (8.784 casos).

Esta avaliação foi realizada usando dados reunidos pelas delegações da AFP junto das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS). A AFP avisa que devido a correções pelas autoridades ou a publicação tardia dos dados, os números que refletem o aumento de 24 horas podem não corresponder exatamente aos publicados no dia anterior.

Portugal, com 1.524 mortes registadas e 38.089 casos confirmados é o 28.º país do mundo com mais óbitos e o 33.º em número de infeções.