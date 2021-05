Mais de 167.754.610 pessoas foram infetadas pelo novo coronavírus em todo o mundo, segundo o balanço, feito às 11:00 TMG (12:00 em Lisboa) de hoje com base em fontes oficiais.

Na terça-feira, registaram-se 11.663 mortes e 546.169 novas infeções, segundo os números coligidos e divulgados pela agência.

Os países que registaram mais mortes nesse dia foram a Índia (4.157), o Brasil (2.173) e os Estados Unidos (644).

Os Estados Unidos continuam a ser o país mais afetado, tanto em número de mortes como de infeções, com um total de 590.941 mortes e 33.166.511 casos, segundo dados da universidade Johns Hopkins.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil, com 452.031 óbitos e 16.194.209 casos, a Índia, com 311.388 óbitos (27.157.795 casos), o México, com 221.960 óbitos (2.399.790 casos) e o Reino Unido, com 127.739 mortos (4.467.310 casos).

Entre os países mais atingidos, a Hungria é o que apresenta o maior número de mortes em relação à sua população, com 306 mortes por cada 100.000 habitantes, seguida pela República Checa (281), Bósnia (279), Macedónia do Norte (256) e Bulgária (252).

Em termos de regiões do mundo, a Europa totaliza 1.126.789 mortes para 52.579.556 casos, a América Latina e Caraíbas 1.015.601 mortes (32.150.596 casos) e os Estados Unidos e Canadá 616.243 mortes (34.530.266 casos).

A Ásia regista um total de 457.739 mortes (35.190.406 casos), enquanto o Médio Oriente soma 141.069 mortes (8.476.600 casos), a África 128.920 mortes (4.779.337 casos) e a Oceânia 1.096 mortes (47.857 casos).

O balanço foi feito com base em dados obtidos pela AFP junto das autoridades nacionais e informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Devido a correções feitas pelas autoridades e a notificações tardias, o aumento dos números diários pode não corresponder exatamente à diferença em relação aos dados avançados na véspera.