O líder da Igreja Católica deixou esta mensagem no Livro de Honra da Presidência da República, antes de um encontro a dois com o chefe de Estado português, no Palácio de Belém.

“Peregrino da esperança em Portugal, rezo e faço votos para que este país de coração jovem continue a fazer-se ao largo rumo a horizontes de fraternidade”, indicou.

O Papa Francisco escreveu também que espera que “Lisboa, cidade do encontro, inspire modos de enfrentar em conjunto as grandes questões da Europa e do mundo”.